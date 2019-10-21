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В Минске в ТРЦ «Галилео» загорелась пиццерия

21 октября 2019 07:16
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Новости Беларуси. В Минске было ликвидировано возгорание в пиццерии. 

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 октября. Поступило сообщение о возгорании в кафе в ТРЦ «Галилео». 

Спустя три минуты на место прибыло подразделение МЧС, признаков горения не наблюдалось. 

В Минске в ТРЦ «Галилео» загорелась пиццерия -1

Фото: МЧС

Установлено, что на четвертом этаже здания загорелась бытовая техника на кухне пиццерии. В здании сработала СПИ о ЧС «Молния», подключилась спринклерная система пожаротушения. Возгорание было ликвидировано до приезда  спасателей.  

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Рабочий день у сотрудников заведения начался с 10 часов утра.  

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# Пожар # происшествия

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