В Минске в ТРЦ «Галилео» загорелась пиццерия

Спустя три минуты на место прибыло подразделение МЧС, признаков горения не наблюдалось.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 октября. Поступило сообщение о возгорании в кафе в ТРЦ «Галилео».

Новости Беларуси. В Минске было ликвидировано возгорание в пиццерии.

Установлено, что на четвертом этаже здания загорелась бытовая техника на кухне пиццерии. В здании сработала СПИ о ЧС «Молния», подключилась спринклерная система пожаротушения. Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Рабочий день у сотрудников заведения начался с 10 часов утра.