В Зельвенском районе умерла 4-летняя девочка, которую избил отец

Новости Беларуси. В Зельвенском районе в больнице умерла девочка, которую избил отец.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, 4-летняя девочка была доставлена в медучреждение 18 октября без сознания со множественными повреждениями.

Врачи сделали все возможное для спасения ребенка, но девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла в больнице.

Ранее сообщалось, что отец избил дочь за то, что она его ослушалась.