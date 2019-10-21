В Зельвенском районе умерла 4-летняя девочка, которую избил отец

Новости Беларуси. В Зельвенском районе в больнице умерла девочка, которую избил отец.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, 4-летняя девочка была доставлена в медучреждение 18 октября без сознания со множественными повреждениями.
Врачи сделали все возможное для спасения ребенка, но девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла в больнице.
Ранее сообщалось, что отец избил дочь за то, что она его ослушалась.
Мужчина наносил удары руками и ногами, потом несколько раз бросил девочку на тахту, а также в стену, после чего ребенок потерял сознание – здесь подробнее.