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В Зельвенском районе умерла 4-летняя девочка, которую избил отец

21 октября 2019 09:13
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Новости Беларуси. В Зельвенском районе в больнице умерла девочка, которую избил отец.    

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, 4-летняя девочка была доставлена в медучреждение 18 октября без сознания со множественными повреждениями.    

Врачи сделали все возможное для спасения ребенка, но девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла в больнице.   

Ранее сообщалось, что отец избил дочь за то, что она его ослушалась.   

Мужчина наносил удары руками и ногами, потом несколько раз бросил девочку на тахту, а также в стену, после чего ребенок потерял сознание – здесь подробнее.   

# Насилие # происшествия

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