В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек

Новости Беларуси. В Молодечненском районе произошло ДТП. Есть пострадавшие.
По информации МВД, авария случилась утром 26 ноября на 63 км автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь.
Предварительно, водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречку, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes, который ехал в сторону Минска.
В маршрутке находились 15 пассажиров, в легковом автомобиле пассажиров не было.
За медицинской помощью обратились девять человек, двое из них – с телесными повреждениями. Уточняется точное количество пострадавших.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, МЧС и медики.
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