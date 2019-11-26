В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек

Предварительно, водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречку, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes, который ехал в сторону Минска.

По информации МВД, авария случилась утром 26 ноября на 63 км автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь.

Новости Беларуси. В Молодечненском районе произошло ДТП. Есть пострадавшие.

В маршрутке находились 15 пассажиров, в легковом автомобиле пассажиров не было.

За медицинской помощью обратились девять человек, двое из них – с телесными повреждениями. Уточняется точное количество пострадавших.