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В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек

26 ноября 2019 09:56
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе произошло ДТП. Есть пострадавшие.  

По информации МВД, авария случилась утром 26 ноября на 63 км автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь.  

Предварительно, водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречку, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes, который ехал в сторону Минска.  

В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек-1

Фото: МВД

В маршрутке находились 15 пассажиров, в легковом автомобиле пассажиров не было.  

За медицинской помощью обратились девять человек, двое из них – с телесными повреждениями. Уточняется точное количество пострадавших.  

В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек-4

Фото: МВД

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, МЧС и медики.  

В середине ноября в Борисове водитель Volkswagen повредил три машины и автомобиль ГАИ – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

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