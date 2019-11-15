В Борисове водитель Volkswagen повредил три машины и автомобиль ГАИ

Новости Беларуси. 14 ноября в Борисове нетрезвый водитель повредил четыре машины, включая автомобиль ГАИ.

Как сообщает МВД Беларуси, в десятом часу вечера в милицию обратились несколько человек. Заявители жаловались на пьяного водителя Volkswagen Golf, который на улице Днепровской повредил три машины и скрылся.

К указанному месту был направлен наряд ГАИ. Разыскиваемая иномарка была найдена на улице Смолевичской. Машина ехала в сторону правоохранителей, поэтому они заблокировали проезжую часть и подали сигнал об остановке.

Водитель Volkswagen не обратил на это внимания и попробовал объехать служебное авто. В итоге машина задела боковое зеркало и поцарапала кузов транспортного средства ГАИ. После этого водитель остановился.

За рулём Volkswagen находился 37-летний борисовчанин. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины содержалось 2,66 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Жителю Борисова предстоит погасить крупный штраф и компенсировать вред, который он причинил другим автомобилям. Также водитель будет лишён права управлять ТС.

На прошлой неделе в Минске водитель Volkswagen пытался скрыться от сотрудников ГАИ.