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В Борисове водитель Volkswagen повредил три машины и автомобиль ГАИ

15 ноября 2019 14:14
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Новости Беларуси. 14 ноября в Борисове нетрезвый водитель повредил четыре машины, включая автомобиль ГАИ. 

Как сообщает МВД Беларуси, в десятом часу вечера в милицию обратились несколько человек. Заявители жаловались на пьяного водителя Volkswagen Golf, который на улице Днепровской повредил три машины и скрылся. 

К указанному месту был направлен наряд ГАИ. Разыскиваемая иномарка была найдена на улице Смолевичской. Машина ехала в сторону правоохранителей, поэтому они заблокировали проезжую часть и подали сигнал об остановке. 

Водитель Volkswagen не обратил на это внимания и попробовал объехать служебное авто. В итоге машина задела боковое зеркало и поцарапала кузов транспортного средства ГАИ. После этого водитель остановился. 

За рулём Volkswagen находился 37-летний борисовчанин. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины содержалось 2,66 промилле алкоголя. 

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Жителю Борисова предстоит погасить крупный штраф и компенсировать вред, который он причинил другим автомобилям. Также водитель будет лишён права управлять ТС. 

На прошлой неделе в Минске водитель Volkswagen пытался скрыться от сотрудников ГАИ. 

В итоге иномарка врезалась в три автомобиля – здесь подробности

# Авария в Минской области # происшествия

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