Белорусы поехали в Украину и забыли ребенка в лесу на границе

Новости Беларуси. Белорусы забыли ребенка на границе с Украиной.

Как сообщает издание «Волинь», инцидент случился в ночь на 31 января. Белорусы сообщили о пропаже ребенка.

Это произошло на международной трассе сообщением Брест-Ковель, недалеко от пункта пропуска «Доманово». На место происшествия сразу же прибыли правоохранители.

Как выяснилось, группа белорусов ехала в Украину на двух автомобилях. Граждане пересекли границу и остановились в лесу по своим нуждам. Спустя время компания поехала дальше.

Белорусы доехали до села Копачовка. Там оказалось, что ни в одном из автомобилей нет 12-летнего мальчика, который должен был ехать вместе со взрослыми. Они забили тревогу и обратились к правоохранителям. Поиски в округе оказались безрезультатными, поэтому было принято решение вернуться в пункт пропуска. Там, в одном из магазинов, был найден ребенок. Он ожидал своих родственников.