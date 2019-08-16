В Витебске мотоциклист попал в аварию и был доставлен в реанимацию

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний местный житель ехал на Kawasaki ZХ. В какой-то момент водитель не справился с управлением и упал.

Новости Беларуси. 15 августа примерно в десять часов вечера на Московском проспекте в Витебске упал мотоциклист.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в реанимацию.

По факту случившегося ведётся проверка.

На неделе в Минске машина выехала на встречную полосу, а затем врезалась в столб.