В Витебске мотоциклист попал в аварию и был доставлен в реанимацию
Новости Беларуси. 15 августа примерно в десять часов вечера на Московском проспекте в Витебске упал мотоциклист.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний местный житель ехал на Kawasaki ZХ. В какой-то момент водитель не справился с управлением и упал.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в реанимацию.
По факту случившегося ведётся проверка.
На неделе в Минске машина выехала на встречную полосу, а затем врезалась в столб.
Водитель не справилась с управлением – подробности здесь.