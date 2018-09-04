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В Малоритском районе нетрезвый велосипедист попал под грузовик

04 сентября 2018 15:15
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Новости Беларуси. В Малоритском районе в дорожно-транспортном происшествии был травмирован пьяный велосипедист.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло вечером третьего сентября. За рулем грузовика МАЗ находился 30-летний водитель. Был совершен наезд на 48-летнего велосипедиста. Мужчина выехал со второстепенной дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате столкновения велосипедист был доставлен в больницу с травмами. Установлено, что пострадавший находился в нетрезвом состоянии – 2,1 промилле.

По факту произошедшего проводится проверка.

В конце августа несовершеннолетний мотоциклист сбил велосипедистку в Ивацевичском районе (читать далее). 

# Авария в Брестской области # происшествия

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