В Малоритском районе нетрезвый велосипедист попал под грузовик

Новости Беларуси. В Малоритском районе в дорожно-транспортном происшествии был травмирован пьяный велосипедист.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло вечером третьего сентября. За рулем грузовика МАЗ находился 30-летний водитель. Был совершен наезд на 48-летнего велосипедиста. Мужчина выехал со второстепенной дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате столкновения велосипедист был доставлен в больницу с травмами. Установлено, что пострадавший находился в нетрезвом состоянии – 2,1 промилле.

По факту произошедшего проводится проверка.