Прямой эфир

На Партизанском проспекте в аварию попали сразу 5 транспортных средств

05 сентября 2018 20:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не рассчитал габариты. 5 сентября на Партизанском проспекте грузовик столкнулся с автобусом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Партизанском проспекте в аварию попали сразу 5 транспортных средств-1

59-летний водитель двигался в направлении улицы Ротмистрова. Перестраиваясь он зацепил, стоящий на остановке автобус. От удара у грузовика оторвался кузов, который врезался в попутную фуру. Пассажиры благополучно покинули автобус, который получил лишь небольшие повреждения.

В момент аварии в левой полосе столкнулись ещё две легковушки, возможно, водители просто не смогли вовремя сориентироваться. Пострадавших нет, однако, пробка образовалась внушительная. Кстати, выяснилось, что грузовик не проходил техосмотр. Это и могло послужить причиной аварии.

# Авария # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открытым пламенем горел 26-летний Cadillac
05 сентября 2018 14:14

В Минске открытым пламенем горел 26-летний Cadillac

В Минском районе мужчина попал под товарный поезд
05 сентября 2018 12:50

В Минском районе мужчина попал под товарный поезд

22-летняя девушка на Fiat протаранила забор частного дома под Брестом
05 сентября 2018 12:38

22-летняя девушка на Fiat протаранила забор частного дома под Брестом