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В Витебске 18-летний парень сорвал белорусский флаг со стены здания и бросил на тротуар

07 июля 2023 10:38
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Новости Беларуси. Надругался над госсимволикой. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Витебска. Ранним утром 6 июля 18-летний парень сорвал белорусский флаг со стены здания на проспекте Фрунзе и бросил его на тротуар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Витебске 18-летний парень сорвал белорусский флаг со стены здания и бросил на тротуар-1

Личность подозреваемого быстро установили сотрудники милиции. Правонарушителя задержали. Позже молодой человек признался, что был пьян и хотел выплеснуть злость из-за неудач в личной жизни. Первое, что попалось под руку – государственный флаг. За совершение данного преступления может грозить наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до трех лет.

# Хулиганство # происшествия # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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