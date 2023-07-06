Сотрудники МЧС спасли тонущего пенсионера и ребёнка в Любани

Новости Беларуси. В Любани спасли тонувших мужчину и ребенка. Произошло это на пляже городского парка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

14-летний подросток, не убедившись в своих силах, заплыл на середину водоема и стал уходить по воду. Пенсионер увидел ребенка и попытался ему помочь. Однако дезориентировался и стал также тонуть. Спасатели вытащил на берег подростка и помогли пенсионеру. Госпитализация спасенным не понадобилась. В связи с открытием пляжного сезона на водоемах усилен контроль.

Виктор Колядко, председатель Любанской организации ОСВОД:

Специальными подразделениями МЧС было исследование дна, дно было убрано от металлических предметов и стекла и всяких обломков деревьев. Также у нас имеются спасательные посты, водная гладь ограждена буями. Имеются спасатели на каждой зоне отдыха.

Всего в Любанском районе разрешено купание в четырех местах. На трех базах семейного отдыха и на городском водоеме в парке.