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Сотрудники МЧС спасли тонущего пенсионера и ребёнка в Любани

06 июля 2023 14:46
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Новости Беларуси. В Любани спасли тонувших мужчину и ребенка. Произошло это на пляже городского парка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС спасли тонущего пенсионера и ребёнка в Любани-1

14-летний подросток, не убедившись в своих силах, заплыл на середину водоема и стал уходить по воду. Пенсионер увидел ребенка и попытался ему помочь. Однако дезориентировался и стал также тонуть. Спасатели вытащил на берег подростка и помогли пенсионеру. Госпитализация спасенным не понадобилась. В связи с открытием пляжного сезона на водоемах усилен контроль.

Сотрудники МЧС спасли тонущего пенсионера и ребёнка в Любани-4

Виктор Колядко, председатель Любанской организации ОСВОД:
Специальными подразделениями МЧС было исследование дна, дно было убрано от металлических предметов и стекла и всяких обломков деревьев. Также у нас имеются спасательные посты, водная гладь ограждена буями. Имеются спасатели на каждой зоне отдыха.

Всего в Любанском районе разрешено купание в четырех местах. На трех базах семейного отдыха и на городском водоеме в парке.

# Спасение # происшествия # Виктор Колядко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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