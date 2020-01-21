В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку

Новости Беларуси. В Могилевском районе трое подростков угнали легковушку и попали в ДТП. По информации Следственного комитета, это случилось 18 января. К матери 13-летнего подростка на BMW приехали гости. Парень предложил своим знакомым, которым 16 и 17 лет, ночью прокатиться на автомобиле. Когда все уснули, подросток взял ключи из кармана куртки владельца и передал старшим парням. Компания вытолкала легковушку из двора, чтобы никого не разбудить, а после поехала в Могилев, где каталась несколько часов по городу.

Фото: СК

Управляли автомобилем двое старших парней в компании. Утром водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Подростки не пострадали, но автомобилю причинены серьезные повреждения. Компания скрылась с места происшествия, но вскоре была задержана сотрудниками милиции.

Фото: СК