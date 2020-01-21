В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку
Новости Беларуси. В Могилевском районе трое подростков угнали легковушку и попали в ДТП.
По информации Следственного комитета, это случилось 18 января. К матери 13-летнего подростка на BMW приехали гости. Парень предложил своим знакомым, которым 16 и 17 лет, ночью прокатиться на автомобиле.
Когда все уснули, подросток взял ключи из кармана куртки владельца и передал старшим парням. Компания вытолкала легковушку из двора, чтобы никого не разбудить, а после поехала в Могилев, где каталась несколько часов по городу.
Управляли автомобилем двое старших парней в компании.
Утром водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Подростки не пострадали, но автомобилю причинены серьезные повреждения.
Компания скрылась с места происшествия, но вскоре была задержана сотрудниками милиции.
В отношении двух старших парней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РБ. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения.
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