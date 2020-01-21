Прямой эфир

В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку

21 января 2020 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилевском районе трое подростков угнали легковушку и попали в ДТП. 

По информации Следственного комитета, это случилось 18 января. К матери 13-летнего подростка на BMW приехали гости. Парень предложил своим знакомым, которым 16 и 17 лет, ночью прокатиться на автомобиле. 

Когда все уснули, подросток взял ключи из кармана куртки владельца и передал старшим парням. Компания вытолкала легковушку из двора, чтобы никого не разбудить, а после поехала в Могилев, где каталась несколько часов по городу. 

В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку-1

Фото: СК 

Управляли автомобилем двое старших парней в компании. 

Утром водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Подростки не пострадали, но автомобилю причинены серьезные повреждения. 

Компания скрылась с места происшествия, но вскоре была задержана сотрудниками милиции. 

В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку-4

Фото: СК 

В отношении двух старших парней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РБ. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 

В связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию. 

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения. 

В ноябре прошлого года в Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль у человека, который однажды его подвез – здесь подробнее.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Мостах парень взорвал петарду в туалете кафе
21 января 2020 14:08

В Мостах парень взорвал петарду в туалете кафе

В Борисове при пожаре в жилом доме погиб мужчина
21 января 2020 13:23

В Борисове при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей
21 января 2020 12:28

В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей