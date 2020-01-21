На ул. Калиновского столкнулись сразу 5 машин

Новости Беларуси. Массовая авария произошла днём 21 января в Зелёном Луге. На улице Калиновского столкнулись сразу 5 машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По информации ГАИ, автомобиль марки Ford двигался со стороны проспекта Независимости. В районе Всехсвятской водитель совершил неожиданный для остальных участников движения манёвр и врезался в Opel. От удара легковушка сперва отлетела на припаркованное авто, а после перевернулась.