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На ул. Калиновского столкнулись сразу 5 машин

21 января 2020 17:08
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Новости Беларуси. Массовая авария произошла днём 21 января в Зелёном Луге. На улице Калиновского столкнулись сразу 5 машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На ул. Калиновского столкнулись сразу 5 машин -1

По информации ГАИ, автомобиль марки Ford двигался со стороны проспекта Независимости. В районе Всехсвятской водитель совершил неожиданный для остальных участников движения манёвр и врезался в Opel. От удара легковушка сперва отлетела на припаркованное авто, а после перевернулась.   

На ул. Калиновского столкнулись сразу 5 машин -4

В дорожную неразбериху также оказались втянуты грузовик и маршрутка. Все автомобили получили повреждения. Помощь медиков не понадобилась. 

На ул. Калиновского столкнулись сразу 5 машин -7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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