4-летняя девочка выпала из окна 4 этажа в Минске

По предварительным данным, 5 июля малышка одна находилась в комнате, где было открыто окно. Взобравшись на диван, а затем на подоконник, девочка оперлась о москитную сетку и выпала вместе с ней из окна четвертого этажа. Ее родители в это время находились в квартире. Ребенок доставлен в больницу для обследования. Проводится проверка.