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4-летняя девочка выпала из окна 4 этажа в Минске

06 июля 2022 14:35
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Новости Беларуси. В Минске на улице Селицкого 4-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

4-летняя девочка выпала из окна 4 этажа в Минске-1

По предварительным данным, 5 июля малышка одна находилась в комнате, где было открыто окно. Взобравшись на диван, а затем на подоконник, девочка оперлась о москитную сетку и выпала вместе с ней из окна четвертого этажа. Ее родители в это время находились в квартире. Ребенок доставлен в больницу для обследования. Проводится проверка.

# Падение с высоты # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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