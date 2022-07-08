Бычковский о задержании нарушителей на границе с Литвой: военнослужащие открыли огонь по транспортному средству

Новости Беларуси. Полоцкие пограничники задержали четверых нарушителей, пытавшихся пересечь белорусско-литовскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанными оказались уроженцы Поставского района в возрасте от 23 до 42 лет. От стражей границы они пытались скрыться на автомобиле в лесном массиве.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

На требования наряда остановиться не реагировали. После предупредительного выстрела военнослужащие открыли огонь по транспортному средству. В результате все четверо были задержаны. На месте происшествия и по месту жительства нарушителей обнаружены тепловизор, прибор ночного видения, шесть радиостанций и навигатор.