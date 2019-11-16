В Берёзовском районе у мужчины были похищены кусты голубики

Новости Беларуси. В Берёзовском районе у местного жителя были похищены кусты голубики.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, на арендованном земельном участке фермер выращивал голубику. Как-то утром он не обнаружил десять кустов – они были выкопаны. Мужчина обратился в милицию.

Выяснилось, что подозреваемым в правонарушении является 58-летний житель ближайшей деревни. Гражданин признался в содеянном и сказал правоохранителям, что уже успел найти человека, заинтересованного в покупке растений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В начале осени в Гродненском районе в милицию обратился местный житель.