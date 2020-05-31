В Могилёве женщина оплатила покупки чужой банковской карточкой

Новости Беларуси. В Могилёве женщина оплатила покупки банковской карточкой, которую нашла в мусорном ведре.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратился 28-летний местный житель. Мужчина заявил, что с его выброшенной карточки похищены деньги – 361 рубль 21 копейка. Кто-то расплатился карточкой в нескольких могилёвских магазинах. Вскоре стало известно, что к правонарушению может быть причастна 42-летняя могилёвчанка.

Незадолго до инцидента потерпевший посетил филиал банка в одном из ТЦ города. Мужчина переоформил карточку, и сотрудник банка сказал, что предыдущее платёжное средство будет немедленно заблокировано. После этого гражданин спокойно выкинул карту и пошёл по своим делам.

Когда уборщица ТЦ выбрасывала мусор, она обнаружила карточку и решила попробовать оплатить ею покупки. Платёжное средство сработало, и женщина отправилась по магазинам. Подозреваемая купила полотенца, постельное бельё и подушки, которые собиралась подарить дочери.

В то же время владелец карточки обнаружил, что у него исчезают деньги. Мужчина тут же позвонил в банк, и карта была заблокирована. Далее гражданин обратился в милицию, чтобы найти человека, который похитил средства с его карточки.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе аналогичный случай произошёл в Бресте.