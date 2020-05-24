В Бресте мужчина нашёл забытую в банкомате карточку и расплатился ей в магазине

Новости Беларуси. В Бресте задержали похитителя банковской карточки на железнодорожном вокзале.

По информации УВД Брестского облисполкома, 46-летний мужчина обратился к наряду патрульно-постовой службы милиции на вокзале областного центра. Местный житель рассказал, что забыл свою банковскую карточку в банкомате после снятия денег.

Спустя 10 минут мужчина вернулся за карточкой, но ее не оказалось на месте. Возле банкомата находилось много людей.

По горячим следам правоохранители задержали жителя Гродненской области. Он ожидал поезд, но успел сходить в магазин и рассчитаться там найденной карточкой.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.