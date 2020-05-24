Прямой эфир

В Бресте мужчина нашёл забытую в банкомате карточку и расплатился ей в магазине

24 мая 2020 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте задержали похитителя банковской карточки на железнодорожном вокзале.  

По информации УВД Брестского облисполкома, 46-летний мужчина обратился к наряду патрульно-постовой службы милиции на вокзале областного центра. Местный житель рассказал, что забыл свою банковскую карточку в банкомате после снятия денег.  

Спустя 10 минут мужчина вернулся за карточкой, но ее не оказалось на месте. Возле банкомата находилось много людей.  

По горячим следам правоохранители задержали жителя Гродненской области. Он ожидал поезд, но успел сходить в магазин и рассчитаться там найденной карточкой.    

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.      

В начале мая в Витебске парень украл из автомата с цветами восемь букетов (читать далее).    

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт
24 мая 2020 14:27

Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт

На станции метро «Восток» произошло короткое замыкание электропроводки
24 мая 2020 11:46

На станции метро «Восток» произошло короткое замыкание электропроводки

В Минском районе столкнулись две легковушки. Погиб один человек, двое пострадали
23 мая 2020 16:41

В Минском районе столкнулись две легковушки. Погиб один человек, двое пострадали