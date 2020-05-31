Сильный ветер валил деревья и срывал рекламные щиты. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Сложные погодные условия сохраняются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы достигают 20 м/с. Стихия валит деревья и срывает рекламные вывески. В этой ситуации МЧС рекомендует соблюдать осторожность – не парковать автомобили под деревьями, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.