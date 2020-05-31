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В аварии в Поставском районе погибли водитель и пассажир Opel

31 мая 2020 06:17
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Новости Беларуси. 30 мая около шести утра в деревне Новосёлки Поставского района в аварии погибли два человека.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний водитель за рулём Opel Vectra двигался по улице Молодёжной. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу, а затем врезалась в дерево.

В ДТП погибли водитель и 38-летний пассажир. 29-летний пассажир был госпитализирован. Причины аварии выясняются.

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# Авария в Витебской области # происшествия

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