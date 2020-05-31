В аварии в Поставском районе погибли водитель и пассажир Opel

Новости Беларуси. 30 мая около шести утра в деревне Новосёлки Поставского района в аварии погибли два человека.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний водитель за рулём Opel Vectra двигался по улице Молодёжной. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу, а затем врезалась в дерево.

В ДТП погибли водитель и 38-летний пассажир. 29-летний пассажир был госпитализирован. Причины аварии выясняются.

На неделе в Минске водитель врезался в светофор.