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В Могилёве задержали наркодилера с крупной партией психотропа

25 января 2021 10:05
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Новости Беларуси. В Могилеве задержали наркодилера с крупной партией психотропа. Им оказался 24-летний житель столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он работал курьером интернет-магазина по продаже запрещенного вещества.

В Могилёве задержали наркодилера с крупной партией психотропа-1

При себе и в тайнике у парня обнаружили 400 граммов наркотика, который предназначался для сбыта.

В Могилёве задержали наркодилера с крупной партией психотропа-4

Как выяснилось, молодой человек организовал подпольное производство в доме, который арендовал. В своеобразной лаборатории хранилось специальное оборудование, там же нашли и готовый продукт.

В Могилёве задержали наркодилера с крупной партией психотропа-7

Возбуждено уголовное дело.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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