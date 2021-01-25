В Могилёве задержали наркодилера с крупной партией психотропа

Новости Беларуси. В Могилеве задержали наркодилера с крупной партией психотропа. Им оказался 24-летний житель столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он работал курьером интернет-магазина по продаже запрещенного вещества.

При себе и в тайнике у парня обнаружили 400 граммов наркотика, который предназначался для сбыта.

Как выяснилось, молодой человек организовал подпольное производство в доме, который арендовал. В своеобразной лаборатории хранилось специальное оборудование, там же нашли и готовый продукт.