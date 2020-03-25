В Могилёве за незаконную продажу медицинских масок задержан мужчина

Новости Беларуси. 24 марта в Могилёве был задержан мужчина, который незаконно продавал медицинские маски.

Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний житель Кричевского района покупал товар в России, а затем через интернет перепродавал его в Беларуси по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках.

Подозреваемый был задержан в момент совершения сделки на парковке возле одного из магазинов города. Изъяты около 150 масок на общую сумму 150 рублей.

За незаконную предпринимательскую деятельность молодому человеку грозит административная ответственность.

Несколько недель назад был задержан минчанин, который хотел продать 12 тысяч медмасок через соцсети.