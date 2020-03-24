Авария в Каменной Горке. Перевернулась машина, в салоне которой были дети

Новости Беларуси. Четыре крупные аварии произошли в Минске 24 марта. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Четыре крупные аварии произошли в Минске 24 марта. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На Плеханова легковое авто столкнулось с трамваем. Поворачивая, водитель не уступил дорогу общественному транспорту. В итоге мужчина получил травмы и доставлен в больницу.
А на перекрестке Неманской и Казимировской после столкновения двух машин одна легковушка перевернулась. В салоне были двое детей. Благодаря автокреслам малыши не пострадали.
На Партизанском проспекте, выезжая со двора, водитель грузовика столкнулся с легковушкой. Позднее там произошло еще одно происшествие. При перестроении водитель Subaru въехал в Citroen, который отбросило на бордюрный камень и светофор. Никто не пострадал.