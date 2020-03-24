Авария в Каменной Горке. Перевернулась машина, в салоне которой были дети

Новости Беларуси. Четыре крупные аварии произошли в Минске 24 марта. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Плеханова легковое авто столкнулось с трамваем. Поворачивая, водитель не уступил дорогу общественному транспорту. В итоге мужчина получил травмы и доставлен в больницу.

А на перекрестке Неманской и Казимировской после столкновения двух машин одна легковушка перевернулась. В салоне были двое детей. Благодаря автокреслам малыши не пострадали.