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В Минске произошёл пожар в девятиэтажке, погибла женщина

25 марта 2020 06:20
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Новости Беларуси. 24 марта примерно в полпервого дня произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже девятиэтажки. 

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили на полу в коридоре 50-летнюю хозяйку квартиры. Женщина была без сознания, подразделения МЧС вынесли её наружу и передали медикам. 

В Минске произошёл пожар в девятиэтажке, погибла женщина-1

Фото: Минское ГУМЧС 

После проведённых реанимационных мероприятий была констатирована смерть пострадавшей. Эвакуация жильцов не проводилась, повреждено имущество на площади 4 кв.м., закопчена квартира. 

В Минске произошёл пожар в девятиэтажке, погибла женщина-4

Фото: Минское ГУМЧС 

Выясняется причина загорания, рассматриваются версии неосторожного обращения с огнём и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате. 

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# Пожар # происшествия

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