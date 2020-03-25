В Минске произошёл пожар в девятиэтажке, погибла женщина
Новости Беларуси. 24 марта примерно в полпервого дня произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже девятиэтажки.
По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили на полу в коридоре 50-летнюю хозяйку квартиры. Женщина была без сознания, подразделения МЧС вынесли её наружу и передали медикам.
После проведённых реанимационных мероприятий была констатирована смерть пострадавшей. Эвакуация жильцов не проводилась, повреждено имущество на площади 4 кв.м., закопчена квартира.
Выясняется причина загорания, рассматриваются версии неосторожного обращения с огнём и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.
На прошлой неделе горел жилой дом в Городке.
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