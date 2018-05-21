В Могилёве столкнулись четыре транспортных средства. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Вечером 19 мая на улице Челюскинцев в Могилёве столкнулись четыре транспортных средства. Как сообщает УСК по Могилёвской области, в ДТП участвовали автобус Bova и три легковых автомобиля: BMW, Honda, LADA.

Фото: УСК по Могилёвской области

В аварии пострадали 21-летний водитель LADA и его 56-летний отец, ехавший в качестве пассажира. 59-летняя родственница мужчин получила несовместимые с жизнью травмы. Также получили телесные повреждения 30-летняя водитель Honda и её малолетняя дочь.

Фото: УСК по Могилёвской области

Назначен ряд экспертиз. Восстанавливается последовательность событий, которые произошли перед ДТП. Имеется информация, что перед аварией на перекрёстке улицы Мельникова остановилось маршрутное такси номер девять белого цвета. Первые две цифры регистрационного знака транспортного средства – «50».

Фото: УСК по Могилёвской области