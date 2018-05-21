Прямой эфир

В Могилёве столкнулись четыре транспортных средства. Возбуждено уголовное дело

21 мая 2018 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 19 мая на улице Челюскинцев в Могилёве столкнулись четыре транспортных средства.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в ДТП участвовали автобус Bova и три легковых автомобиля: BMW, Honda, LADA.  

В Могилёве столкнулись четыре транспортных средства. Возбуждено уголовное дело-1

Фото: УСК по Могилёвской области  

В аварии пострадали 21-летний водитель LADA и его 56-летний отец, ехавший в качестве пассажира. 59-летняя родственница мужчин получила несовместимые с жизнью травмы.  

Также получили телесные повреждения 30-летняя водитель Honda и её малолетняя дочь.  

В Могилёве столкнулись четыре транспортных средства. Возбуждено уголовное дело-4

Фото: УСК по Могилёвской области  

Назначен ряд экспертиз. Восстанавливается последовательность событий, которые произошли перед ДТП. Имеется информация, что перед аварией на перекрёстке улицы Мельникова остановилось маршрутное такси номер девять белого цвета. Первые две цифры регистрационного знака транспортного средства – «50».  

В Могилёве столкнулись четыре транспортных средства. Возбуждено уголовное дело-7

Фото: УСК по Могилёвской области  

Правоохранители просят всех свидетелей ДТП позвонить по телефонам: (8022) 229-81-84; +375 33 399-40-04 (МТС).  

Накануне мы сообщали о ДТП в Могилёве. 

Подробности серьёзной аварии читайте здесь.  

# Авария в Могилеве # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Кормянском районе два рыбака погибли от удара молнии
21 мая 2018 11:41

В Кормянском районе два рыбака погибли от удара молнии

В Минске горело общежитие: 8 человек спасено, 60 – эвакуировано
21 мая 2018 10:01

В Минске горело общежитие: 8 человек спасено, 60 – эвакуировано

В Барановичском районе Audi съехала в кювет, перевернулась и повисла на перилах моста
21 мая 2018 09:39

В Барановичском районе Audi съехала в кювет, перевернулась и повисла на перилах моста