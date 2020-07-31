В Могилёве подросток пришёл в гости к другу и украл два золотых кольца

Новости Беларуси. Парень пригласил друга в гости и разрешил ему остаться с ночёвкой. Наутро из шкафа пропали золотые кольца хозяйки дома.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сказала, что из её квартиры пропали два кольца общей стоимостью 3780 белорусских рублей.

Выяснилось, что заявительница часто ездит на дачу и там же ночует. Сын женщины оставался в квартире и во время отъезда мамы приглашал в гости друзей. Ребята веселились, играли в компьютерные игры и нередко засиживались допоздна, после чего оставались ночевать.

Во время одного из таких случаев 16-летний могилёвчанин изучил содержимое чужого шкафа и позаимствовал оттуда кольца. Оба украшения юноша продал. Возбуждено уголовное дело.