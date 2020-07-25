В Могилёве местный житель похитил серебряный браслет у прохожего

Новости Беларуси. В Могилёве ночью возле одного из домов по улице Боткина у мужчины был похищен браслет.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за помощью обратился 49-летний могилёвчанин. Заявитель пояснил, что у него с руки был сорван серебряный браслет стоимостью 350 рублей.

Установлено, что к потерпевшему подошёл незнакомец, который захотел поговорить. В ходе общения собеседник увидел на руке у мужчины браслет. Подозреваемый заинтересовался пробой серебра, шириной изделия и прочностью застёжки. Затем незнакомец попросил потрогать браслет, после чего сорвал его с руки владельца и убежал.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний безработный гражданин, который был судим за грабёж и кражу. В момент совершения правонарушения он был пьян. Возбуждено уголовное дело.