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В Жлобине 2-летний ребёнок выпал из окна

31 июля 2020 08:45
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Новости Беларуси. В Жлобине 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, происшествие случилось вечером 26 июля.  

Ребенок находился дома с мамой. Она ненадолго вышла из комнаты, в это время малыш открыл окно и выпал. Квартира расположена на третьем этаже.  

Ребенок был доставлен в больницу. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

В конце июня в Пинском районе 5-летняя девочка выпала из окна в свой день рождения (читать далее).  

# Падение с высоты # происшествия # Мария Кривоногова

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