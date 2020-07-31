В Жлобине 2-летний ребёнок выпал из окна

Новости Беларуси. В Жлобине 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, происшествие случилось вечером 26 июля.

Ребенок находился дома с мамой. Она ненадолго вышла из комнаты, в это время малыш открыл окно и выпал. Квартира расположена на третьем этаже.

Ребенок был доставлен в больницу. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.