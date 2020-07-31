Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы

Новости Беларуси. Более 837 тысяч долларов США похитили хакеры со счетов белорусских банков. Преступную деятельность группа из 10 человек вела весной 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемые использовали вредоносные программы для удаленного доступа к терминалам объектов торговли в США, проводили операцию возврата на банковские карты и немедленно обналичивали деньги в банкоматах либо приобретали криптовалюту.

Основной группировке помогали подставные лица. Они оформляли на себя банковские карточки, на которые впоследствии и переводились деньги. За это им давали вознаграждение от 50 рублей до 1 000 долларов. Общее руководство и координация группой осуществлялось через анонимные интернет-мессенджеры.

Павел Кушнирик, следователь по особо важным делам управления СК Беларуси по Минску:

Одно из лиц, занимающихся обналичиванием, за два дня получило более 230 тысяч долларов США в банкоматах, расположенных на территории Республики Беларусь. Для прикрытия противоправной деятельности организаторами был предоставлен ему поддельный паспорт гражданина Королевства Дании, который был изъят в ходе личного обыска. Было установлено, что с целью конспирации своей деятельности указанное лицо использовало данный паспорт для регистрации SIM-карт белорусских операторов сотовой связи и проживания в отелях на территории Республики Беларусь.

Владимир Зайцев, заместитель начальника управления МВД Беларуси:

Управлением приняты незамедлительные меры по пресечению возможности совершения данного вида преступлений. Было направлено письмо в Национальный банк Республики Беларусь о принятии мер и выставлении лимитов по данным операциям.