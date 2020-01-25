В Гомеле парень и девушка проникали в ларьки и похищали товары

По информации УВД Гомельского облисполкома, в начале января в милицию стали поступать сообщения, что кто-то проникает в киоски и совершает кражи.

Новости Беларуси. В Гомеле два человека взламывали торговые ларьки и похищали товары.

Ночью 22 января была задержана первая подозреваемая – 20-летняя девушка асоциального поведения. В ходе обыска у задержанной был обнаружен топорик. В течение дня был задержан второй подозреваемый – ранее судимый 18-летний местный житель.

Установлено шесть эпизодов преступной деятельности фигурантов, они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории Гомеля.

На прошлой неделе в Минске мужчина с ножницами подозревался в ограблении продуктового магазина.