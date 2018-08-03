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7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Ошмянах

03 августа 2018 08:19
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Новости Беларуси. В Ошмянах семилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома.

Как сообщает газета «Ашмянскі веснік» со ссылкой на Ошмняский РОЧС, мальчик выпал из окна на лестничной клетке между 3 и 4 этажами. Скорую помощь вызвали соседи, которые стали свидетелями происшествия. Мама мальчика в этот момент находилась дома.

Ребенка сняли с козырька подъезда. Мальчик был госпитализирован. Он находится в реанимационном отделении – у пострадавшего многочисленные ушибы лица и голени. Переломы и повреждения внутренних органов у ребенка не обнаружены.

Устанавливаются причины произошедшего.

В Минске ЧП с 5-летним мальчиком попало на видео.

«Он просто высунулся ногами вперед и повис на оконной раме» (читать далее).

# Падение с высоты # происшествия

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