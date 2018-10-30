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У минчанки украли оставленный на минуту у подъезда диван

30 октября 2018 16:39
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Новости Беларуси. Пропал за считанные минуты. Минчанка обратилась в милицию с просьбой вернуть украденный диван, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У минчанки украли оставленный на минуту у подъезда диван-1

Женщина переезжала и переносила вещи и мебель к подъезду. Спустя некоторое время в положенном месте дивана не оказалось. Милиционеры быстро нашли подозреваемых. Ими оказались 56-летний сантехник, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Помогал ему 45-летний знакомый. Теперь оба проходят по уголовному делу. А диван вновь у хозяйки.  

У минчанки украли оставленный на минуту у подъезда диван-4

# Кража # происшествия # Фотофакт

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