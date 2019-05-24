На улице Академической мотоцикл врезался в легковой автомобиль

Новости Беларуси. Хотел повернуть направо и попал в ДТП. Утром 24 мая на Академической мотоцикл врезался в легковушку, сообщили в программе Новости «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Хотел повернуть направо и попал в ДТП. Утром 24 мая на Академической мотоцикл врезался в легковушку, сообщили в программе Новости «Столичные подробности» на СТВ.
Автомобиль снизил скорость для перестроения, а водитель двухколесного транспорта не успел затормозить. 26-летний байкер с травмами в больнице.