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На улице Академической мотоцикл врезался в легковой автомобиль

24 мая 2019 17:31
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Новости Беларуси. Хотел повернуть направо и попал в ДТП. Утром 24 мая на Академической мотоцикл врезался в легковушку, сообщили в программе Новости «Столичные подробности» на СТВ. 

На улице Академической мотоцикл врезался в легковой автомобиль-1

Автомобиль снизил скорость для перестроения, а водитель двухколесного транспорта не успел затормозить. 26-летний байкер с травмами в больнице.

На улице Академической мотоцикл врезался в легковой автомобиль-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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