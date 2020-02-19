Прямой эфир

В Могилёве двое парней угнали автомобиль и устроили дрифт на нём

19 февраля 2020 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве парни угнали автомобиль и дрифтовали на нем.  

По информации МВД, сообщение об угоне поступило в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева на днях.  

Установлено, что к угону были причастны два местных жителя – им 17 и 19 лет. Ранее они неоднократно были судимы. Сперва молодые люди ночью попытались завести чужой ВАЗ, но не справились с этим и бросили авто с открытой дверью. 

В Могилёве двое парней угнали автомобиль и устроили дрифт на нём -1

Фото: МВД  

Потом около одного из магазинов города парням на глаза попалась аналогичная машина – ее завели и устроили дрифт прямо на стоянке, чуть не задев при этом киоск.  

В результате этого ВАЗ занесло в кювет, где автомобиль и остался.  

Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в технически исправном состоянии возвращено владельцу.   

В конце прошлого года на площади в Гомеле 24-летний водитель устроил дрифт на «Жигулях» (читать далее).  

# Дрифтинг # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху
18 февраля 2020 17:56

Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху

Выбросило на встречную полосу. Авария с участием трёх машин произошла на Куйбышева в Минске
18 февраля 2020 16:07

Выбросило на встречную полосу. Авария с участием трёх машин произошла на Куйбышева в Минске

В Малорите мужчина хотел ограбить ювелирный магазин, но по ошибке забрался в мебельный
18 февраля 2020 15:29

В Малорите мужчина хотел ограбить ювелирный магазин, но по ошибке забрался в мебельный