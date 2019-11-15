На площади в Гомеле 24-летний водитель устроил дрифт на «Жигулях»

Новости Беларуси. На площади в Гомеле дрифтовал водитель.
По информации МВД, происшествие случилось вечером 14 ноября. Очевидец сообщил, что неизвестный водитель устроил дрифт на автомобиле ВАЗ на площади Ленина. На место прибыли сотрудники ДПС ГАИ.
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На стоянке находились несколько автомашин ВАЗ. По словам очевидцев, дрифтовал на «Жигулях» с российскими номерами 24-летний неработающий житель Мозыря.
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