На площади в Гомеле 24-летний водитель устроил дрифт на «Жигулях»

По информации МВД, происшествие случилось вечером 14 ноября. Очевидец сообщил, что неизвестный водитель устроил дрифт на автомобиле ВАЗ на площади Ленина. На место прибыли сотрудники ДПС ГАИ.

Новости Беларуси. На площади в Гомеле дрифтовал водитель.

На стоянке находились несколько автомашин ВАЗ. По словам очевидцев, дрифтовал на «Жигулях» с российскими номерами 24-летний неработающий житель Мозыря.

За нарушение правил маневрирования в отношении молодого человека вынесено постановление о наложении административного взыскания.