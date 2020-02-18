Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху

Новости беларуси. Браконьеры, которые убили беременную лосиху, задержаны в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время рейда правоохранители преследовали нарушителей, которые сначала пытались исчезнуть на автомобиле. Потом они бросили машину и скрылись.