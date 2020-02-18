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Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху

18 февраля 2020 17:56
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Новости беларуси. Браконьеры, которые убили беременную лосиху, задержаны в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху-1

Во время рейда правоохранители преследовали нарушителей, которые сначала пытались исчезнуть на автомобиле. Потом они бросили машину и скрылись.

Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху-4

В тот же день их задержали бойцы «Алмаза». В машине найдено 160 килограммов лосиного мяса. По факту незаконной охоты Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху-7

# Браконьерство в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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