Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху

Новости беларуси. Браконьеры, которые убили беременную лосиху, задержаны в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости беларуси. Браконьеры, которые убили беременную лосиху, задержаны в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время рейда правоохранители преследовали нарушителей, которые сначала пытались исчезнуть на автомобиле. Потом они бросили машину и скрылись.
В тот же день их задержали бойцы «Алмаза». В машине найдено 160 килограммов лосиного мяса. По факту незаконной охоты Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.