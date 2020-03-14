В Могилёве две школьницы попали в больницу с отравлением химическим веществом

Новости Беларуси. В Могилёве 13 марта две ученицы шестого класса средней школы №33 были доставлены в больницу.

По сведениям МЧС Беларуси, в 17:57 спасателям поступило сообщение о госпитализации 11-летней и 12-летней школьниц. У девочек было отравление химвеществом лёгкой степени.

Выяснилось, что девочки пострадали из-за того, что неизвестный распылил перцовый баллончик в фойе школы.

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