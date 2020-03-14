Прямой эфир

В Могилёве две школьницы попали в больницу с отравлением химическим веществом

14 марта 2020 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилёве 13 марта две ученицы шестого класса средней школы №33 были доставлены в больницу. 

По сведениям МЧС Беларуси, в 17:57 спасателям поступило сообщение о госпитализации 11-летней и 12-летней школьниц. У девочек было отравление химвеществом лёгкой степени. 

Выяснилось, что девочки пострадали из-за того, что неизвестный распылил перцовый баллончик в фойе школы. 

Зимой 2020 года в Мостах парень взорвал петарду в туалете кафе.

В результате взрыва был уничтожен унитаз – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста
14 марта 2020 06:50

В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста

В Толочинском районе Toyota съехала в кювет, погиб водитель
14 марта 2020 06:18

В Толочинском районе Toyota съехала в кювет, погиб водитель

На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на дорогу. Последствия непогоды в ночь на 13 марта
13 марта 2020 16:51

На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на дорогу. Последствия непогоды в ночь на 13 марта