На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на дорогу. Последствия непогоды в ночь на 13 марта

Новости Беларуси. Столица ощутила последствия непогоды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гроза в начале марта, сильный ветер и ливень с градом. Натиска весенней непогоды не выдержали некоторые дорожные указатели и билборды. Городские службы реагировали быстро.

На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на проезжую часть, на Кабушкина ветви нависли над кровлей частного дома. Всего сотрудники МЧС выезжали этой ночью на устранение последствий семь раз.