В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста

Новости Беларуси. 13 марта примерно в десять часов утра в Гродненском районе произошёл наезд на велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Ford двигался по трассе Р41 со стороны деревни Лозы в направлении агрогородка Озеры. На 118 км дороги иномарка наехала на попутного велосипедиста.