В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста
Новости Беларуси. 13 марта примерно в десять часов утра в Гродненском районе произошёл наезд на велосипедиста.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Ford двигался по трассе Р41 со стороны деревни Лозы в направлении агрогородка Озеры. На 118 км дороги иномарка наехала на попутного велосипедиста.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Предварительно, 45-летний мужчина ехал ближе к правому краю, но к моменту приближения автомобиля сместился левее.
Велосипедист получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Отмечается, что пострадавший был пьян.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе в Минске микроавтобус сбил на пешеходном переходе велосипедиста.
Оба участника ДТП ехали на зелёный свет – подробнее здесь.