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В Толочинском районе Toyota съехала в кювет, погиб водитель

14 марта 2020 06:18
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Новости Беларуси. 13 марта примерно в пять вечера в Толочинском районе произошла смертельная авария. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 40-летний житель Москвы за рулём Toyota Land Cruiser двигался по трассе М1. Возле деревни Старая Будовка внедорожник наехал на дорожное ограждение, оказался в кювете и опрокинулся. 

Водитель погиб, пассажиры не пострадали. По факту ДТП ведётся проверка. 

На неделе авария случилась в Дрогичинском районе. 

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# Авария в Витебской области # происшествия

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