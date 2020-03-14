В Толочинском районе Toyota съехала в кювет, погиб водитель

Новости Беларуси. 13 марта примерно в пять вечера в Толочинском районе произошла смертельная авария.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 40-летний житель Москвы за рулём Toyota Land Cruiser двигался по трассе М1. Возле деревни Старая Будовка внедорожник наехал на дорожное ограждение, оказался в кювете и опрокинулся.
Водитель погиб, пассажиры не пострадали. По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе авария случилась в Дрогичинском районе.
Renault съехал в кювет, пострадал водитель – здесь подробности.