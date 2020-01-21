Прямой эфир

В Мостах парень взорвал петарду в туалете кафе

21 января 2020 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мостах молодой человек взорвал петарду в туалете кафе.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, 25-летний парень отдыхал в одном из заведений города. Молодой человек, который употреблял алкогольные напитки, зашел в санузел кафе и бросил в унитаз петарду.  

Сантехнику разорвало на куски. Хозяева заведения обнаружили неисправность перед закрытием. Личность фигуранта была установлена благодаря камерам видеонаблюдения.  

Ущерб составил тысячу белорусских рублей.  

Ранее молодой человек не привлекался к административной ответственности и не был судим.  

В середине января в Гомеле мужчина ударил топором электрический щиток новогодней ели – здесь подробнее.  

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисове при пожаре в жилом доме погиб мужчина
21 января 2020 13:23

В Борисове при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей
21 января 2020 12:28

В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Верхнедвинском районе на озере утонули два рыбака
21 января 2020 10:36

В Верхнедвинском районе на озере утонули два рыбака