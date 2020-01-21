В Мостах парень взорвал петарду в туалете кафе

Новости Беларуси. В Мостах молодой человек взорвал петарду в туалете кафе.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 25-летний парень отдыхал в одном из заведений города. Молодой человек, который употреблял алкогольные напитки, зашел в санузел кафе и бросил в унитаз петарду.

Сантехнику разорвало на куски. Хозяева заведения обнаружили неисправность перед закрытием. Личность фигуранта была установлена благодаря камерам видеонаблюдения.

Ущерб составил тысячу белорусских рублей.

Ранее молодой человек не привлекался к административной ответственности и не был судим.