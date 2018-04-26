В Могилёве бобёр поселился в городе. Фотофакт

Новости Беларуси. В центре Могилева нашли бобра.
По информации МЧС, животное обнаружили днем 25 апреля на поле. По приезду сотрудников МЧС на место вызова было установлено, что бобер находится в норе.
Новости Беларуси. В центре Могилева нашли бобра.
По информации МЧС, животное обнаружили днем 25 апреля на поле. По приезду сотрудников МЧС на место вызова было установлено, что бобер находится в норе.
Фото: МЧС
Место, где обнаружили животное, было ограждено, были приняты меры по изоляции бобра.
Животное отловили, вывезли за пределы города и отпустили на волю.
Фото: МЧС
Никто не пострадал.
В середине апреля звездой соцсетей стал бобер, который увел с пастбища 150 коров (читать далее).
Фото: МЧС