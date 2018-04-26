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В Могилёве бобёр поселился в городе. Фотофакт

26 апреля 2018 08:31
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Новости Беларуси. В центре Могилева нашли бобра.

По информации МЧС, животное обнаружили днем 25 апреля на поле. По приезду сотрудников МЧС на место вызова было установлено, что бобер находится в норе.

В Могилёве бобёр поселился в городе. Фотофакт-1

Фото: МЧС

Место, где обнаружили животное, было ограждено, были приняты меры по изоляции бобра.

Животное отловили, вывезли за пределы города и отпустили на волю.

В Могилёве бобёр поселился в городе. Фотофакт-4

Фото: МЧС

Никто не пострадал.

В середине апреля звездой соцсетей стал бобер, который увел с пастбища 150 коров (читать далее).

В Могилёве бобёр поселился в городе. Фотофакт-7

Фото: МЧС

# происшествия # Спасение # Фотофакт

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