На заводе в Могилеве произошел разлив ртути. Никто не пострадал

Новости Беларуси. В Могилеве спасателями была проведена демеркуризация ртути.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 24 апреля. На место происшествия приехали подразделения МЧС. Оказалось, что при транспортировке контейнера с металлоломом в цех по производству электродвигателей на территории Могилевского завода произошел разлив ртути на площади 15 квадратных метров.

Сотрудники МЧС обследовали и оградили места обнаружения. Были проведены работы по демеркуризации и замеру концентрации паров ртути в цеху.

Превышения нормы не были зафиксированы. Технологический процесс не нарушен. Никто не пострадал.

Спасатели изъяли 6 килограмм ртути и ртутьсодержащих отходов для утилизации.