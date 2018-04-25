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На заводе в Могилеве произошел разлив ртути. Никто не пострадал

25 апреля 2018 15:12
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Новости Беларуси. В Могилеве спасателями была проведена демеркуризация ртути.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 24 апреля. На место происшествия приехали подразделения МЧС. Оказалось, что при транспортировке контейнера с металлоломом в цех по производству электродвигателей на территории Могилевского завода произошел разлив ртути на площади 15 квадратных метров.

Сотрудники МЧС обследовали и оградили места обнаружения. Были проведены работы по демеркуризации и замеру концентрации паров ртути в цеху.

Превышения нормы не были зафиксированы. Технологический процесс не нарушен. Никто не пострадал.

Спасатели изъяли 6 килограмм ртути и ртутьсодержащих отходов для утилизации.

В январе нынешнего года в Речице в городском парке нашли бутылку с ртутью – здесь подробнее.

# происшествия # Ртуть

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