В Гомеле вынесен приговор обвиняемым по делу о порче 170 тонн мяса

Новости Беларуси. Вынесен приговор обвиняемым по делу о порче 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельского областного суда Ольгу Барсукову, обвиняемые приговорены к срокам от 1 года 6 месяцев до 6 лет лишения свободы.

Экс-директор предприятия был признан виновным в служебной халатности и злоупотреблении служебными полномочиями. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 тысяча базовых величин, что составляет 24,5 тысячи белорусских рублей. Мужчина на пять лет лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Экс-заместителя директора по производству суд признал виновным в таких же преступлениях. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 750 базовых величин, что составляет более 18 тысяч рублей. Мужчина также лишен права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Бывшую и.о. начальника управления ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома признали виновной в бездействии должностного лица. Женщина была приговорена к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывание наказания – в колонии общего режима. Женщина также приговорена к штрафу в размере 300 базовых величин, что составляет более 7 тысяч рублей.

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия также признан виновным в бездействии должностного лица, занимающего ответственное положение. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 2 до 5 лет лишения свободы.

В пользу «Гомельского мясокомбината» в счет возмещения ущерба, который был причинен преступлением, с обвиняемых будет взыскано более 681 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован.