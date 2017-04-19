Бобер, который увел с пастбища 150 коров, стал звездой соцсетей

Новости Канады. В Сети популярность набирает видео, героем которого стал бобер.



«Бобер-пастух», так его назвали пользователи социальных сетей. Грызун стал предводителем 150 коров, мирно пасущихся на пастбище на юге Канады (видео смотрите здесь).

Видео инцидента на своей странице в Facebook

опубликовала хозяйка стада Адриенна Айви.

Женщина очень удивилась, когда, выйдя проверить свой скот, не обнаружила на месте ни одного животного.



В интервью местным изданиям Айви рассказала, что нетелившиеся коровы, как правило, очень любопытны. Визит нежданного гостя застал рогатых животных врасплох. На кадрах видно, как коровы пытались обнюхать необычного гостя. В какой-то момент настолько увлеклись, что в прямом смысле последовали за ним.

Адриенна Айви, владелица стада:

Молодые коровы, у которых еще не было своих телят, ничем не отличаются от подростка: они энергичны и любопытны. Думаю, что они следовали за ним, поскольку не могли понять, что это такое.