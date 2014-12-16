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В Могилевском районе на железнодорожном переезде поезд Львов-Могилев столкнулся с лесовозом

16 декабря 2014 18:25
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Новости Беларуси. Серьезная авария в Могилевском районе — на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд Львов-Могилев и лесовоз. От удара груженую доверху лесом машину с прицепом буквально разорвало пополам. Чудом в ДТП не оказалось погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Вершубская, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Все причины устанавливаются. Пострадали 2 человека – водитель лесовоза и машинист. Пассажиры поезда не пострадали.

Восстановить железнодорожное сообщение удалось быстро. Уже спустя 2 часа  поезд отправился по запланированному маршруту. Однако ЧП заставилось изрядно поволноваться пассажиров состава и его проводников.

Очевидцы:
— Такой резкий рывок, как сорвали стоп-кран. Не успели сообразить что это.
— Пострадал машинист, ему досталось больше всего. Кабина машиниста вдребезги, вся разбита. 

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Авария в Могилевской области # Ольга Вершубская

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