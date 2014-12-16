Москва: у пациентки больницы после смерти украли органы?

Новости России. Следователи проверяют информацию о том, что врачи одной из московских клиник трансплантировали органы умершей женщины. Как сообщают российские СМИ, операция была проведена без уведомления родных.

Пресс-служба Следственного комитета РФ:

После гибели женщины 1973 года рождения и констатации ее смерти, врачами без уведомления родственников была произведена трансплантация ее органов. По данному факту проводится доследственная проверка.

Женщина попала в больницу с инсультом. Состояние пациентки медики оценили как тяжелое.

После проведенной операции женщина впала в кому. Врачи сообщили родственникам больной, что шансов на ее выздоровление практически нет.

LifeNews:

При этом на просьбы близких Олеси навестить ее в реанимации сотрудники больницы отвечали отказом. Спустя несколько дней родным Олеси позвонили из больницы и сообщили о том, что женщина скончалась. Однако спустя всего несколько часов раздался новый звонок – анонимный источник из больницы заявил о том, что у еще живой Олеси врачи пытались изъять внутренние органы.

По некоторым данным, у пациентки изъяли четыре органа после того, как диагностировали у нее смерть головного мозга. Почки, поджелудочную железу и печень.

Родственники Олеси намерены идти до конца: пока не узнают правду.



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