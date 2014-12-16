80-летняя актриса Галина Волчек доставлена в реанимацию

Новости России. Актриса и театральный деятель Галина Волчек попала в реанимацию из-за проблем с сердцем.

По сведениям LifeNews, у женщины зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца (у человека блокируются электрические импульсы и нарушается сердечный ритм).

Галина Волчек – театральный режиссер, актриса, педагог. Народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1955 году она закончила Школу-студию МХАТ.

Будучи самым юным выпускником Школы-студии, Волчек вместе со своими сокурсниками участвовала в создании театра «Современник», который возглавил молодой Олег Ефремов.

Когда Ефремов ушел во МХАТ, Волчек стала главным режиссером, а позже и художественным руководителем театра. Сейчас Волчек не играет. Галина Борисовна в интервью неоднократно подчеркивала: не любит свое отражение.

Галина Волчек:

Я произвожу впечатление сильной, и мне это часто говорят или думают, что раз она занимает такое положение, она руководитель, – значит железобетонная. Мне много раз говорили: «Железная леди наша!». Из тех, кто меня мало знает… Я из числа людей, которые, независимо от того, хороши они или нет, не любят себя на экране или на фотографиях. Отчасти именно поэтому я перестала сниматься в кино. Ведь я 25 лет уже не снимаюсь, причем абсолютно осознанно. И не далее как неделю назад я вынуждена была отказаться от предложения обожаемого мной Сокурова, он снимает «Фауста» Гете, и я должна была там стать единственной русской актрисой. Я была уже на грани того, чтобы согласиться, но отказалась. Потому что я не могу себе позволить быть неточной. А при моем графике это трудно, и я не хочу подвести такого человека, как Сокуров. Ну и, кроме того, я не люблю свое изображение.