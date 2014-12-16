Взрыв в захваченной боевиками школе в Пакистане: 141 человек погибли, большинство — дети

Новости Пакистана. В Пакистане 16 декабря в захваченной боевиками школе прогремело три мощных взрыва. 126 человек погибли, из них 84 – это дети. Шесть вооруженных боевиков движения «Талибан» подъехали к зданию учебного заведения на мотоциклах и открыли беспорядочный огонь по охранникам. После этого экстремисты загнали находившихся на улице детей в здание. Там могло находиться до 500 человек.

По некоторой информации, на всех боевиках были пояса со взрывчаткой. Один из преступников себя подорвал. Военным удалось уничтожить четверых террористов.

Сообщается, что эта акция талибов в ответ на спецоперацию пакистанской армии «Разящий удар» в Северном Вазиристане. Тогда были уничтожены более 1200 боевиков. В регионе, где преступники захватили школу, объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Обновление за 10.30 14.12.2014

По последним данным, погиб 141 человек, большинство — это дети, раненых — свыше 200. Многие пострадавшие остаются в больницах. 17 декабря в Пешаваре начались похороны жертв теракта. А в городе Карачи люди зажгли свечи в знак памяти о погибших и в знак протеста против насилия.