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Очередной теракт в Ираке: погибли по меньшей мере 16 человек

20 сентября 2013 15:00
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Новости Ирака. Очередная атака террористов в Ираке. Недалеко от Багдада взорвались две бомбы. Погибли по меньшей мере 16 человек, 15 получили ранения. На месте терактов работают бригады спасателей и «скорой помощи».

Напомним, только 17 сентября в Ираке жертвами взрывов стали более 40 человек. Эксперты отмечают, что в последнее время в стране наблюдается всплеск насилия. В прошлом месяце в результате атак террористов погибли около 800 местных жителей. Такова плата за религиозное противостояние. В Ираке уже давно идет война между мусульманами суннитами и шиитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Терроризм # Теракт в Ираке

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