В Могилевской области появились первые жертвы весенних палов сухой травы

Новости Беларуси. Первые жертвы весенних палов. Необычайно теплое начало весны в этом году ознаменовалось печальной статистикой - 2 человека погибли, третий в реанимации. К трагедии привела элементарная беспечность самих пострадавших. Чтобы навести порядок на собственных участках, они выбрали простой способ избавиться от прошлогодней травы - сжечь ее.

Могилевчанин Сергей Сентюров еще не отошел от шока. В тяжелом состоянии с термическими ожогами ног мужчина попал в реанимацию Могилевской больницы. 25% ожогов тела – так неблагополучно закончилась его отчаянная попытка самостоятельно справиться с огнем. Пострадавший вспоминает: медлить было нельзя. Ведь пламя от горящей прошлогодней травы подобралось почти к самому дому.

Евгений Лобан, врач-комбустиолог:

Сейчас состояние его средней тяжести, стабильное. По мере перевязок уже в ближайшие дни будет решен вопрос о том, нуждается он в хирургическом лечении или нет.

У нас были вплоть до того, что люди сгорали до такой степени, что мы уже не могли им оказать помощи. Стабильно, их немного. По несколько случаев в год обязательно.

Соседи Сергея жалуются: от палов травы они страдают не первый раз. Вот только поймать поджигателя на месте преступления, а ведь по-другому и не скажешь, никак не удается.

Татьяна Рулева:

Мы смотрели, что отсюда весь дым шел, мы с малышом во дворе даже не можем прогуливаться. У нас каждый год доходит до самого дома, горит все. Кто-то поджигает.

Немало хлопот принесли прошедшие сутки и жителям микрорайона Подгорной в Могилеве. Огонь от горящей травы распространялся настолько быстро, что заставил серьезно поволноваться местное население. Буквально за считанные секунды пламя вплотную подступило к жилым домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Пикуля:

За последнюю неделю четырежды приезжала пожарная. Склоны близко, заборы, дома деревянные вплотную. Не дай Бог ветер в эту сторону, трагедия может быть.

За последние несколько дней на могилевских спасателей обрушился шквал звонков с сообщениями о горящей траве. Дымятся не только сельские угодья, но и большие участки в черте областного центра. Безобидное на первый взгляд действие наносит непоправимый урон природе. При любом таком пожаре не исключено возгорание обширных участков леса. А в ветреную погоду огонь может не пощадить и населенные пункты.

Вадим Врублевский, помощник начальника Могилевского областного управления МЧС:

К сожалению, на проводимую нами работу, еще многие не осознают ту опасность, которую таит в себе свободный огонь. Многие люди до сих пор наводят порядок на земле путем поджигания сухой растительности. К сожалению, это приводит к определенным материальным затратам и иногда к летальным исходам.

Кроме настойчивых призывов не избавляться от прошлогоднего сухостоя при помощи огня, спасатели каждый раз предупреждают: такие необдуманные действия могут обернуться внушительным штрафом – до 5,5 миллионов рублей. Однако возможно ли в таких случаях возместить ущерб, нанесенный своему здоровью, из-за собственной же беспечности?